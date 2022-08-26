Нестеров: мне доверили нашивку, но у ЦСКА 22 капитана. Для меня ничего не поменялось

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал поражение (1:2) в матче с московским «Динамо» на Кубке мэра Москвы.



«Хорошая, быстрая игра. У нас есть определённые моменты, которые мы наигрываем на сезон. Да, не выполнили несколько задач на игру, но для предсезонки это хорошая игра.



Что касается моего капитанства, то для меня ничего не поменялось. У нас дружный коллектив. Да, мне доверили капитанскую нашивку, но её можно было дать любому игроку команды. У нас 22 капитана. Как отреагировал на уход Сергея Андронова? Это хоккей. Он выбрал свой путь. Сейчас мы общаемся чуть меньше», — приводит слова Нестерова пресс-служба армейцев.



Напомним, ЦСКА сыграет в Кубке Открытия КХЛ 1 сентября с магнитогорским «Металлургом».