«Нужно было изменить игру. Думаю, я неплохо справился». Драйзайтль — о травме в плей-офф

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал об игре в плей-офф Кубка Стэнли с травмой голеностопа.



26-летний немец получил повреждение по ходу шестой игры серии с «Лос-Анджелес Кингз» (4-3), но не пропустил затем ни одного матча. На его счету 32 (7+25) очка в 16 встречах плей-офф.



«В следующей игре я пытался оттолкнуться, и толчка у меня просто не было. Меня это расстраивало, потому что я думал: «Я не могу справляться с другими игроками. Не знаю, что теперь делать».



Мне нужно было немного изменить свою игру, замедлить её больше, если это вообще возможно. Ситуация показала мне, что можно стать лучше, делая при этом в каком-то смысле меньше. Когда ты здоров, ты стараешься играть как можно лучше, на скорости, делать всё быстро.



В своей игре я не мог это позволить, поэтому попытался найти другой способ, чтобы быть продуктивным. Думаю, что неплохо с этим справился», – цитирует Драйзайтля The Score.