«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей в отделе хоккея).
Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (желательно);
— оперативность;
— внимательность;
— владение английским языком;
— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет;
— уверенные знания в области хоккея.
Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— активная работа с российскими и зарубежными источниками, постоянный мониторинг иностранных СМИ;
— взаимодействие с корреспондентами.
Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.
Присылайте свои резюме на электронную почту: Aleksandr.Rozhkov@rambler-co.ru
- 26 августа 2022
-
12:38
-
12:26
-
11:45
-
11:11
-
10:30
-
09:43
-
09:36
-
09:00
-
08:33
-
08:17
-
08:10
- 25 августа 2022
-
23:48
-
23:02
-
22:47
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
22:05
-
22:01
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:32
-
21:28
-
21:01
-
20:52
-
20:10
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
18:22
-
17:46
-
17:32
-
17:20