Обладатель Кубка Стэнли Пакетт: счастлив оказаться в КХЛ

Новичок минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал о первых эмоциях от пребывания в клубе, а также об опыте игры в чемпионском составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Как проходит адаптация? Всё хорошо. Мне нравится наша команда, я ожидаю очень весёлый чемпионат.



Я получил предложение от «Динамо» приблизительно три недели назад. Мы общались в течение недели, затем рассмотрел другие предложения, но когда пообщался с главным тренером, то принял решение присоединиться к «Динамо».



Опыт игры в чемпионской «Тампе», конечно, поможет команде. Я могу общаться с молодыми хоккеистами, да и в целом делиться опытом со всеми. Я немного общался с Сергачёвым перед тем, как отправиться сюда. Он мне рассказал про Россию и Беларусь. Я счастлив оказаться здесь.



Ожидания от сезона? Если честно, не знаю, что ожидать, потому что я не нахожусь здесь долго. Моя первая игра пройдёт в воскресенье, мне ещё предстоит понять уровень игроков. Но я вижу, что у нас хорошая команда», — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.