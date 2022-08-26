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Гендиректор минского «Динамо» назвал бюджет и задачи клуба на предстоящий сезон КХЛ

Гендиректор минского «Динамо» назвал бюджет и задачи клуба на предстоящий сезон КХЛ
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Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о бюджете и задачах на предстоящий сезон КХЛ.

«Бюджет будет приблизительной такой же, какой у нас был в прошлом сезоне. Вы видите, в какое неспокойное время мы живём и что происходит в экономике. Мы благодарны руководству страны, нашим спонсорам, которые в такое непростое время находят возможность помогать.

Бюджет останется на уровне прошлого года.

В спорте всегда ставятся максимальные цели. Наша задача – выйти в плей-офф и затем пройти как можно дальше по сетке плей-офф.

Банальный выход в плей-офф – это не будет каким-то достижением. Нам бы хотелось не просто выйти в плей-офф, но и там пошуметь», – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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