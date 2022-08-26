Гендиректор минского «Динамо» назвал бюджет и задачи клуба на предстоящий сезон КХЛ

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о бюджете и задачах на предстоящий сезон КХЛ.



«Бюджет будет приблизительной такой же, какой у нас был в прошлом сезоне. Вы видите, в какое неспокойное время мы живём и что происходит в экономике. Мы благодарны руководству страны, нашим спонсорам, которые в такое непростое время находят возможность помогать.



Бюджет останется на уровне прошлого года.



В спорте всегда ставятся максимальные цели. Наша задача – выйти в плей-офф и затем пройти как можно дальше по сетке плей-офф.



Банальный выход в плей-офф – это не будет каким-то достижением. Нам бы хотелось не просто выйти в плей-офф, но и там пошуметь», – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.