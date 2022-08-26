«Не встречал города в России, где настолько любят хоккей». Якупов — о переезде в Омск

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о переезде команды обратно в Омск.
«Достаточно было времени, чтобы обжиться в Омске. Радует, что это солнечный город, было очень жарко летом. Если брать людей и фанатов, то могу сказать, что я не встречал ещё города в России, где настолько любят хоккей, где так много узнают всегда и везде. Здесь всё пропитано «Авангардом», плакаты, баннеры, магазины — короче, люди просто болеют хоккеем. К тому же у них забрали хоккей на четыре года, и я думаю, что они настолько соскучились, что реально с ума сходят. Чтобы это ощутить, здесь надо находиться. Сразу становится понятно, как в Омске дорожат хоккеем. Всё это безумно приятно, и, конечно, очень хочется ощутить эту атмосферу на новом стадионе.
Почему меня не оттолкнул переезд в Сибирь? Ну у меня контракт был, работа есть работа. Но на самом деле всё это очень индивидуально. Кто-то один живёт, кто-то с девушкой, у других уже семья и дети, привязанные к школам, квартирам, домам. Ребята с семьями отталкиваются от мнения семьи, обсуждают эти вещи за круглым столом. Много деталей, не всё так просто. Порой хоккеистам тяжело сделать выбор — дом, деньги или ещё что-то. И это абсолютно нормальное явление.
Но мы не первые и не последние. В Омске люди спокойно играли всегда, доходили до финала, выигрывали чемпионство. Так что по большому счёту всё это отговорки. Но повторюсь — всё очень индивидуально, и конкретно для меня всё вообще шикарно», — сказал Якупов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Полное интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате»:
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