Кожевников — о переименовании КХЛ: называть турнир чемпионатом России смысла не вижу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном переименовании Континентальной хоккейной лиги. Он отметил, что на данный момент не видит необходимости в таком решении. Эксперт отметил, что команды, которые покинули лигу, в будущем вполне могут вернуться назад.



«Должны решать клубы. У нас разве не Континентальная лига? Казахстан и Беларусь играют. Тем более потом все всё равно вернутся. Лига-то у нас сильная.



Пока не нужно торопиться. Время всё лечит. Называть турнир чемпионатом России смысла не вижу»‎, — цитирует Кожевникова Legalbet.



За последние пять лет КХЛ покинули несколько западных клубов — хорватский «‎Медвешчак», рижское «‎Динамо» и финский «‎Йокерит».‎‎‎ Ещё ранее из лиги вышел пражский «Лев».