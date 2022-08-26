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Кожевников — о переименовании КХЛ: называть турнир чемпионатом России смысла не вижу

Кожевников — о переименовании КХЛ: называть турнир чемпионатом России смысла не вижу
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном переименовании Континентальной хоккейной лиги. Он отметил, что на данный момент не видит необходимости в таком решении. Эксперт отметил, что команды, которые покинули лигу, в будущем вполне могут вернуться назад.

«Должны решать клубы. У нас разве не Континентальная лига? Казахстан и Беларусь играют. Тем более потом все всё равно вернутся. Лига-то у нас сильная.

Пока не нужно торопиться. Время всё лечит. Называть турнир чемпионатом России смысла не вижу»‎, — цитирует Кожевникова Legalbet.

За последние пять лет КХЛ покинули несколько западных клубов — хорватский «‎Медвешчак», рижское «‎Динамо» и финский «‎Йокерит».‎‎‎ Ещё ранее из лиги вышел пражский «Лев».

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