Кожевников — о переименовании КХЛ: называть турнир чемпионатом России смысла не вижу
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном переименовании Континентальной хоккейной лиги. Он отметил, что на данный момент не видит необходимости в таком решении. Эксперт отметил, что команды, которые покинули лигу, в будущем вполне могут вернуться назад.
«Должны решать клубы. У нас разве не Континентальная лига? Казахстан и Беларусь играют. Тем более потом все всё равно вернутся. Лига-то у нас сильная.
Пока не нужно торопиться. Время всё лечит. Называть турнир чемпионатом России смысла не вижу», — цитирует Кожевникова Legalbet.
За последние пять лет КХЛ покинули несколько западных клубов — хорватский «Медвешчак», рижское «Динамо» и финский «Йокерит». Ещё ранее из лиги вышел пражский «Лев».
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