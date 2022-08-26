Крэйг Вудкрофт: брат проделал отличную работу в «Эдмонтоне». Общаемся, обмениваемся идеями

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о взаимодействии с младшим братом Джеем, который возглавляет «Эдмонтон Ойлерз».
«Если серьёзно, то мы общаемся, обмениваемся идеями, информацией об игроках. Здорово, когда есть такая возможность. Джей проделал отличную работу в «Эдмонтоне» в прошлом сезоне. Очень рад за него», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Напомним, Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в феврале нынешнего года после увольнения Дэйва Типпетта. Под его руководством «Эдмонтон» впервые с 2006 года дошёл до финала Западной конференции. Специалист работает в системе «Эдмонтона» с 2015 года. Ранее он был ассистентом главного тренера, а также возглавлял «Бейкерсфилд» – фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ.
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