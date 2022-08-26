Овечкин: у меня спортивное детство. Я вырос на баскетбольной площадке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей любви к различным видам спорта.



«Я фанат спорта. Второй любимый вид спорта — футбол. Люблю его смотреть и по телевизору, и живьём. Это совсем другие ощущения. Мама и папа никогда не заставляли что-либо делать. Я вырос на баскетбольной площадке. У меня спортивное детство. У «Вашингтона» — хоккейного и баскетбольного — один хозяин. Если получается, то мы берём билеты у нашего менеджера и идём туда», — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.



В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.