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Овечкин рассказал историю совместной фотографии с Месси

Овечкин рассказал историю совместной фотографии с Месси
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей любви к различным видам спорта.

«Да, я симпатизирую «Барселоне». Жалко, что Месси ушёл из клуба. Моя фотография с ним? Аргентина приезжала на товарищеский матч, это было в Вашингтоне. Я также познакомился с Неймаром, с ним удалось пообщаться лучше, потому что Месси говорил хуже меня по-английски», — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.

В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.

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