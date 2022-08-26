Овечкин рассказал историю совместной фотографии с Месси

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей любви к различным видам спорта.



«Да, я симпатизирую «Барселоне». Жалко, что Месси ушёл из клуба. Моя фотография с ним? Аргентина приезжала на товарищеский матч, это было в Вашингтоне. Я также познакомился с Неймаром, с ним удалось пообщаться лучше, потому что Месси говорил хуже меня по-английски», — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.



В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.