Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об участии команд блогеров в Кубке России по футболу.
«Блогерские команды в футбольном Кубке России? Я так понимаю, что эти команды одержали победы и одна из них выиграла со счётом 3:0? То есть уровень у них нормальный, а если хорошая игра, то почему нет?» — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.
В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.
- 26 августа 2022
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:25
-
20:17
-
19:56
-
19:34
-
19:24
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:59
-
17:30
-
17:26
-
17:02
-
16:45
-
16:22
-
16:18
-
15:59
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:29
-
15:14
-
14:33
-
14:05
-
13:42
-
13:32
-
12:38
-
12:26
-
11:45