«Куньлунь РС» переиграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

«Спартак» и «Куньлунь РС» столкнулись в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. Она завершилась победой клуба «Куньлунь РС» в серии буллитов (3:2, Б).



«Куньлунь РС» смог выйти вперёд на девятой минуте. Большинство реализовал Кайл Вуд, которому ассистировал Зак Лесли. Но уже на 12-й минуте счёт сравнял Дмитрий Злодеев, а результативными передачами отметились Фёдор Свечков и Тимур Хафизов. На 56-й минуте Клифф Пу вновь вывел китайский клуб вперёд. Ассисты оформили Бретт Поллок и Винсент Ловерде. «Спартак» бросился спасать положение и снял вратаря. В итоге счёт сравнял Павел Кукштель, передачу на которого оформил Свечков. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты китайского клуба.



Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».