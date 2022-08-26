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«Куньлунь РС» переиграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

«Куньлунь РС» переиграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы
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«Спартак» и «Куньлунь РС» столкнулись в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. Она завершилась победой клуба «Куньлунь РС» в серии буллитов (3:2, Б).

«Куньлунь РС» смог выйти вперёд на девятой минуте. Большинство реализовал Кайл Вуд, которому ассистировал Зак Лесли. Но уже на 12-й минуте счёт сравнял Дмитрий Злодеев, а результативными передачами отметились Фёдор Свечков и Тимур Хафизов. На 56-й минуте Клифф Пу вновь вывел китайский клуб вперёд. Ассисты оформили Бретт Поллок и Винсент Ловерде. «Спартак» бросился спасать положение и снял вратаря. В итоге счёт сравнял Павел Кукштель, передачу на которого оформил Свечков. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты китайского клуба.

Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Кубок мэра Москвы. Группа B
26 августа 2022, пятница. 18:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вуд (Лесли) – 08:11 (5x4)   1:1 Злодеев (Свечков, Хафизов) – 11:24 (5x5)   1:2 Пу (Поллок, Ловерде) – 55:29 (5x5)   2:2 Кукштель (Свечков) – 59:35 (6x5)   2:3 Поллок – 65:00 (ПБ)
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