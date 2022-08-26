Овечкин: с детства ходил с шарфами «Динамо». Боялся, что побьют фанаты «Спартака»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему сделал выбор в пользу московского «Динамо», а не «Спартака».



«Почему «Динамо», а не «Спартак»? Ответ простой. Моя мама динамовка, и с самого детства я болел за «Динамо». Мне привили эту любовь. Я знал кричалки, ходил с шарфами. Боялся, что болельщики «Спартака» меня побьют. Но все мои родные играли только за «Динамо», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.