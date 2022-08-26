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Овечкин: с Олимпиадой нас два раза прокинули, хочу сыграть за Россию на Кубке мира

Овечкин: с Олимпиадой нас два раза прокинули, хочу сыграть за Россию на Кубке мира
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможном участии сборной России на Кубке мира в 2024 году.

«Только вчера появилась новость по Кубку мира. Тяжело сейчас что-то ответить. Нам говорили два раза, что мы поедем на Олимпиаду, но нас прокинули. Хотелось бы сыграть за Россию, но всё будет зависеть от обстоятельств и решения НХЛ. Надеюсь, что сборной России разрешат сыграть», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.

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