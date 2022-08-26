А. Юдин — о подписании Никишина: три года в СКА пойдут ему на пользу

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин прокомментировал подписание нового контракта СКА с защитником Александром Никишиным.
«Продление Никишина – очень приятная и даже неожиданная новость. Казалось, что парень твёрдо нацелен в следующем году уехать в НХЛ, но у СКА нашлись аргументы, чтобы убедить его задержаться в нашей лиге.
Какие именно аргументы? Да просто Никишин хочет выиграть что-то серьёзное в России! В СКА у него явно больше шансов на чемпионство, чем в «Спартаке». В Петербурге собрали крепкий состав – и игроков, и тренеров. Считаю СКА одним из главных фаворитов в борьбе за трофей!
У петербуржцев много хоккеистов с богатым опытом – Ожиганов, Педан, Грант, Яшкин, Прохоркин. Никишину будет полезно «повариться» рядом с такими мастерами.
В СКА умеют взять перспективного защитника и сделать из него звезду КХЛ, как это было с Владиславом Гавриковым и Артёмом Зубом. Никишин должен ориентироваться на этих игроков в своём дальнейшем развитии. Три года в СКА точно пойдут на пользу и ему самому, и всему нашему хоккею, который получит ещё одного отличного защитника», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 26 августа 2022
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