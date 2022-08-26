Мама Овечкина: пересмотрите голы Саши — они же обалдеть какие!

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась мнением о голах, которые забивал её сын. Она отметила, что все шайбы являются очень красивыми.



«Вот говорят, что у Саши офис, офис. Да вы пересмотрите его голы с первого по 700-й. Они же очень классные, просто обалдеть какие!» — передаёт слова Татьяны Овечкиной корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.