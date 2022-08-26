Мама Овечкина: самое главное, чтобы дети Саши — наши внуки — были здоровыми и хорошими

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала, хотела ли бы она, чтобы внуки занимались спортом.



«Хотим ли, чтобы Серёжа и Илюша занялись спортом? Самое главное, чтобы дети Саши — наши внуки — были здоровыми, хорошими ребятами, уважали своих родителей. Так, как Саша относится к нам и уважает нас», — передаёт слова Татьяны Овечкиной корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.