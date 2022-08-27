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В «Амуре» сообщили о характере травмы Кэма Ли

В «Амуре» сообщили о характере травмы Кэма Ли
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В результате силового приёма, проведённого игроком ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы, у Кэма Ли диагностирован перелом носа, сообщает пресс-служба «Амура». Ближайшие дни игрок проведёт в госпитале.

«О сроках возвращения Кэма в строй мы сообщим дополнительно. Пожелаем нашему канадцу здоровья! Кэм, поправляйся, ждём тебя в строю», — говорится в сообщении клуба.

Ранее ЦСКА и «Амур» встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. Игра прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт». Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Завтра, 27 августа, клуб из Хабаровска сыграет с московским «Динамо».

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. ЦСКА сыграет в первом матче с магнитогорским «Металлургом».

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