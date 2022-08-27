В «Амуре» сообщили о характере травмы Кэма Ли

В результате силового приёма, проведённого игроком ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы, у Кэма Ли диагностирован перелом носа, сообщает пресс-служба «Амура». Ближайшие дни игрок проведёт в госпитале.
«О сроках возвращения Кэма в строй мы сообщим дополнительно. Пожелаем нашему канадцу здоровья! Кэм, поправляйся, ждём тебя в строю», — говорится в сообщении клуба.
Ранее ЦСКА и «Амур» встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. Игра прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт». Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Завтра, 27 августа, клуб из Хабаровска сыграет с московским «Динамо».
Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. ЦСКА сыграет в первом матче с магнитогорским «Металлургом».
- 27 августа 2022
-
00:00
- 26 августа 2022
-
23:44
-
23:11
-
22:34
-
22:12
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:40
-
21:36
-
21:32
-
21:21
-
21:18
-
21:08
-
21:05
-
21:03
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:25
-
20:17
-
19:56
-
19:34
-
19:24
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:59