Амир Мифтахов – о матче с «Локомотивом»: очень приятно снова играть при родных стенах

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал первую победу в Кубке ТАНЕКО над «Локомотивом» (2:0) и рассказал о важности своего сухого матча.



«Хорошая игра, первая домашняя игра для нас этим летом, и для меня после возвращения в клуб. Очень приятно при своих родных стенах, при своей поддержке. Пришли семья, друзья, это помогало. Команда сегодня делала всё, чтобы не пропустить, парни ловили шайбы на себя, все это видели.



Сходу после игры сложно сказать, какой момент в матче был самым сложным. Думаю, матч был ровным, не было особенных моментов с сильным накалом в нашу сторону, который бы запомнился. Если посмотреть видео, что-то найдём, а сразу не скажу.



Каждый день нужно работать и доказывать, что ты достоин играть. А про «сухарь» я уже забыл, честно говоря, и в игре не ощущал этого. Я во время матча не думаю, забили мне или нет – просто играешь и стараешься ловить каждый бросок, который летит в тебя. Нужно давать команде шанс на победу», — цитирует Мифтахова пресс-служба «Ак Барса».