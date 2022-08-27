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16-летний нападающий московского «Динамо» Чернышов принял участие в утренней раскатке

16-летний нападающий московского «Динамо» Чернышов принял участие в утренней раскатке
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16-летний нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов принял участие в утренней раскатке основного состава. Фотографии появились в телеграм-канале бело-голубых.

Напомним, сегодня московское «Динамо» проведёт очередной матч на Кубке мэра Москвы. Соперником станет хабаровский «Амур». Встреча запланирована на 18:00 мск.

Напомним, 25 августа Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в рамках Кубка мэра Москвы со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт». Также в этот день свой матч на турнире сыграли московский «Спартак» и подмосковный «Витязь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали подопечные Бориса Миронова. Вчера, 26 августа, ЦСКА переиграл «Амур» (4:1), а «Спартак» уступил клубу «Куньлунь Ред Стар» (2:3, Б).

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