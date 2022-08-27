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«Тампа-Бэй» продлила контракт с Майерсом на один сезон

«Тампа-Бэй» продлила контракт с Майерсом на один сезон
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«Тампа-Бэй» заключила новое соглашение с защитником Филиппом Майерсом, сообщает пресс-служба «молний». Контракт рассчитан на один год и предполагает выплату в размере $ 1,4 млн.

Майерс пополнил состав «Тампа-Бэй» в июле 2022 года вместе с нападающим Грантом Мишмашем. Оба хоккеиста пришли из «Нэшвилла» в результате обмена на защитника Райана Макдону. 25-летний защитник в минувшем сезоне набрал 4 (1+3) очка в 27 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 16 игр и 7 (2+5) баллов в АХЛ.

Напомним, в текущее межсезонье российский хоккеист Михаил Сергачёв заключил новый восьмилетний контракт с «Тампой» на $ 68 млн. Он вступит в силу после завершения сезона-2022/2023. Сейчас Сергачёву 24 года.

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