Михаил Мальцев: мне по душе искренние тренеры, как Воробьёв и Знарок

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев поделился мнением о российской тренерской школе и её представителях.



«Наставник «Баффало» Линди Рафф — тренер старой формации, больше напоминающий Петра Ильича Воробьёва, а Беднар — уже современное тренерское поколение. Беднар скорее усадит на скамейку и после матча скажет, где ты ошибся, он такой спокойный тренер. Рафф же мне нравился! Такой старичок, который ко мне хорошо относился. Хотя при случае мог и наорать, поставить на место. Но всё по делу!



Предпочитаю прямых людей на тренерской скамейке, которые не будут держать камень за пазухой. Мне больше по душе искренние люди. Как те же Воробьёв, Знарок, которые сразу выговаривают, и ты идёшь на место. Чтобы оставаться в тонусе, иногда нужно, чтобы кто-то на тебя и накричал», — цитирует Мальцева «Спорт уик-энд».