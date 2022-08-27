Штаб сборных команд России определил состав юниорской сборной U18 для подготовки к товарищеским матчам со сверстниками из Белоруссии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Вратари: Егор Егоров, Егор Заврагин, Николай Никульшин



Защитники: Никита Баклашев, Игорь Вербицкий, Марио Паталаха, Александр Губанов, Артём Малков, Тихон Шакалов, Иван Ершов, Виталий Пестерев, Артём Карпов, Максим Пащенко



Нападающие: Максим Великов, Егор Соловьев, Тимофей Жулин, Алексей Зайцев, Матвей Максимов, Егор Римашевский, Игорь Чернышов, Михаил Ильин, Егор Смирнов, Тимур Муханов, Никита Недопёкин, Александр Рыков, Иван Рябов, Кирилл Свищёв



Тренерский штаб: Игорь Ефимов – главный тренер, Евгений Ставровский – тренер, Владимир Попов — тренер-консультант, Дмитрий Мезенцев – тренер вратарей, Александр Кофанов – тренер по ОФП



30 августа сборная сыграет товарищеский матч против хоккейного клуба «Химик» (ВХЛ), а 31 августа вылетит в Минск, где продолжит подготовку. Игры пройдут 2, 3 и 4 сентября.