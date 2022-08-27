«Куньлунь» вырвал победу у «Витязя» и вышел в финал Кубка мэра Москвы

«Куньлунь Ред Стар» и «Витязь» встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 6:5 (1:3, 0:0, 4:1).



«Куньлунь Ред Стар» очень хорошо выглядел на старте встречи и забросил три шайбы подряд – отличились Люк Локхарт, Кори Кейн и Денис Осипов. Но «Витязь» смог сделать ответный рывок и сравнял счёт. По разу забросили Виталий Попов, Тайлер Граовац и Александр Яремчук. Китайский клуб вновь вышел вперёд после точного броска от Клиффа Пу. Кирилл Рассказов и Степан Старков помогли «Витязю» перевернуть ситуацию. И всё-таки китайская команда ушла от поражения по итогам основного времени. Люк Локхарт прекрасно воспользовался своим шансом. А Брэндон Ип за две секунды до конца основного времени принёс «Куньлуню» победу.