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«Куньлунь» вырвал победу у «Витязя» и вышел в финал Кубка мэра Москвы

«Куньлунь» вырвал победу у «Витязя» и вышел в финал Кубка мэра Москвы
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«Куньлунь Ред Стар» и «Витязь» встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 6:5 (1:3, 0:0, 4:1).

«Куньлунь Ред Стар» очень хорошо выглядел на старте встречи и забросил три шайбы подряд – отличились Люк Локхарт, Кори Кейн и Денис Осипов. Но «Витязь» смог сделать ответный рывок и сравнял счёт. По разу забросили Виталий Попов, Тайлер Граовац и Александр Яремчук. Китайский клуб вновь вышел вперёд после точного броска от Клиффа Пу. Кирилл Рассказов и Степан Старков помогли «Витязю» перевернуть ситуацию. И всё-таки китайская команда ушла от поражения по итогам основного времени. Люк Локхарт прекрасно воспользовался своим шансом. А Брэндон Ип за две секунды до конца основного времени принёс «Куньлуню» победу.

Кубок мэра Москвы. Группа B
27 августа 2022, суббота. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
6 : 5
Витязь
Московская область
1:0 Локхарт (Вуд, Фу) – 01:18 (5x5)   2:0 Кейн (Поллок, Осипов) – 08:38 (5x5)   3:0 Осипов – 14:32 (5x5)   3:1 Попов – 15:12 (5x5)   3:2 Граовац – 41:05 (5x4)   3:3 Яремчук (Ануфриев, Волгин) – 47:04 (5x5)   4:3 Пу (Ловерде, Верек) – 48:15 (5x5)   4:4 Рассказов (Буцаев, Галузин) – 51:44 (6x5)   4:5 Старков (Волгин, Воронков) – 54:17 (5x5)   5:5 Локхарт (Фрэм) – 58:24 (5x4)   6:5 Ип (Пу, Фу) – 59:58 (5x3)
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