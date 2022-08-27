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Яруллин — о матче с «Автомобилистом»: приятная победа, как вишенка на торте

Яруллин — о матче с «Автомобилистом»: приятная победа, как вишенка на торте
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Нападающий «Трактора» Альберт Яруллин подвёл итоги матча с «Автомобилистом» на домашнем турнире в Челябинске.

«Главной задачей было подготовить себя к сезону. То, что запланировано сделать, я думаю, в целом неплохо. Есть, конечно, моменты, где нам всё равно есть над чем работать, дальше подправлять. А так, это как вишенка на торте – приятная победа. Приятно порадовать болельщиков на своём турнире, где играли при родных трибунах.

Мы выходили, задача, как на каждую игру, в принципе. Индивидуально под каких-то соперников подстраиваемся, но в целом всё равно есть своя картина и свои рисунки игры, которых мы должны придерживаться», – сказал Яруллин в интервью, опубликованном в телеграм-канале челябинцев.

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