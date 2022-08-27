«Авангард» обыграл СКА на турнире в Петербурге

Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного Турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал омский «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).



На 23-й секунде Кристиан Ярош вывел «Авангард» вперёд, ему ассистировали Корбан Найт и Сергей Толчинский. На 18-й Артём Фёдоров сравнял счёт, забив после паса Максима Грошева.



На 21-й минуте Дмитрий Яшкин вывел петербуржцев вперёд, забив с передач Дамира Жафярова и Александра Никишина. На 26-й Алекс Бродхёрст сделал счёт равным, ему ассистировали Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачёв.



Победный гол омичи забили на 55-й минуте – Рид Буше отличился после передач Кристиана Яроша и Владимира Ткачёва.