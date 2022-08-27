Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» обыграл СКА на турнире в Петербурге

«Авангард» обыграл СКА на турнире в Петербурге
Комментарии

Только что в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного Турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал омский «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

На 23-й секунде Кристиан Ярош вывел «Авангард» вперёд, ему ассистировали Корбан Найт и Сергей Толчинский. На 18-й Артём Фёдоров сравнял счёт, забив после паса Максима Грошева.

На 21-й минуте Дмитрий Яшкин вывел петербуржцев вперёд, забив с передач Дамира Жафярова и Александра Никишина. На 26-й Алекс Бродхёрст сделал счёт равным, ему ассистировали Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачёв.

Победный гол омичи забили на 55-й минуте – Рид Буше отличился после передач Кристиана Яроша и Владимира Ткачёва.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
27 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Ярош (Найт, Толчинский) – 00:23 (5x5)   1:1 Фёдоров (Грошев) – 17:26 (5x5)   2:1 Яшкин (Жафяров, Никишин) – 20:42 (5x5)   2:2 Бродхёрст (Шарипзянов, Ткачёв) – 25:20 (5x5)   2:3 Буше (Ярош, Ткачёв) – 54:22 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022