«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс» на турнире в Казани

Только что в Казани завершился матч предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО, в котором казанский «Ак Барс» встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч закончился победой нижнекамцев в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0).



На 15-й минуте Сергей Купцов вывел «Нефтехимик» вперёд, забив с передач Кирилла Воробьёва и Самуэля Бучека. На 43-й минуте Даниил Тарасов сравнял счёт, ему ассистировали Артём Галимов и Марк Янчевский.



Менее чем через две минуты нижнекамцы вновь вышли вперёд – Михаил Сидоров забил после пасов Егора Попова и Дениса Паршина. На 51-й Кирилл Петров вновь сделал счёт равным с передач Станислава Галиева и Кирилла Семёнова, а на 54-й Сергей Купцов после паса Михаила Назарова забил третий гол гостей.



За девять секунд до конца третьего периода Кирилл Панюков сравнял счёт после передач Станислава Галиева и Дмитрия Воронкова.



Однако победу в овертайме одержали нижнекамцы. Йоанн Овитю отличился, ему ассистировали Купцов и Денис Вихарев.