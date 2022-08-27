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«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс» на турнире в Казани

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс» на турнире в Казани
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Только что в Казани завершился матч предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО, в котором казанский «Ак Барс» встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч закончился победой нижнекамцев в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0).

На 15-й минуте Сергей Купцов вывел «Нефтехимик» вперёд, забив с передач Кирилла Воробьёва и Самуэля Бучека. На 43-й минуте Даниил Тарасов сравнял счёт, ему ассистировали Артём Галимов и Марк Янчевский.

Менее чем через две минуты нижнекамцы вновь вышли вперёд – Михаил Сидоров забил после пасов Егора Попова и Дениса Паршина. На 51-й Кирилл Петров вновь сделал счёт равным с передач Станислава Галиева и Кирилла Семёнова, а на 54-й Сергей Купцов после паса Михаила Назарова забил третий гол гостей.

За девять секунд до конца третьего периода Кирилл Панюков сравнял счёт после передач Станислава Галиева и Дмитрия Воронкова.

Однако победу в овертайме одержали нижнекамцы. Йоанн Овитю отличился, ему ассистировали Купцов и Денис Вихарев.

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
27 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Купцов (Воробьёв, Бучек) – 14:32 (5x5)   1:1 Тарасов (Галимов, Янчевский) – 42:09 (5x5)   1:2 Сидоров (Попов, Паршин) – 43:41 (5x4)   2:2 Петров (Галиев, Семёнов) – 50:48 (5x5)   2:3 Купцов (Назаров) – 53:43 (5x5)   3:3 Панюков (Галиев, Воронков) – 59:49 (5x5)   3:4 Овитю (Купцов, Вихарев) – 62:15 (en)
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