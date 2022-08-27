Роман Ротенберг остался недоволен судейством матча с «Авангардом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Авангардом».



«Понимали, что будет тяжело. Соперник готовился именно к этой игре, а мы относились к ней как к тренировочному процессу. Играли ребята, которых мы планируем в состав на первые матчи сезона. Хотели, чтобы они получили полноценную игровую нагрузку – это часть предсезонки. Стояла задача победить, но допустили на одну ошибку больше. Будем над этим работать. Подвела игровая дисциплина – надо убрать все ненужные удаления. Хотя бывают непонятные трактовки в правилах. Хотим, чтобы был единый стандарт судейства. Раз уж судьи решили вводить стандарт чистого хоккея, то надо, чтобы он был в каждой игре. Не понимаем, как будут судить. Ждём чистого судейства, но сегодня Грошеву разбили лицо, шла кровь, а арбитр сказал, что это не удаление. Надо разбирать такие моменты, чтобы в регулярном сезоне были понятные трактовки для всех. Если человеку разбивают губу, идёт кровь, надо смотреть, насколько это по правилам хоккея.



Нам есть над чем работать. У нас впереди важная домашняя серия, мы готовимся к ней. Выиграли турнир благодаря нашим болельщикам. Сегодня пришли десять с половиной тысяч зрителей. Все поддерживали, гнали команду вперёд. Ждём всех завтра на презентации и на первых матчах сезона. Наша задача побеждать в каждом матче. Готовимся к следующей игре.



Каждая игра и каждая тренировка вносят коррективы. Сегодня состав менялся по ходу матча. Швец-Роговой не играл третий период из-за микротравмы. Бучельников начинал 13-м форвардом, а потом выходил в других звеньях. Мы искали ключ к победе. Играли по нашей системе, не допускали ошибок в равных составах. Надо больше отрабатывать неравные составы, лучше играть в меньшинстве, забивать в большинстве. А состав – он будет объявлен за час до следующей игры. Мы ещё посмотрим по тренировкам, посоветуемся со штабом – всё возможно. Играют лучшие. У нас много матчей в сезоне – будет 68 игр. Надо смотреть каждую игру и каждую тренировку.



Бучельников? Он ещё не сыграл в официальных матчах КХЛ, хотя предсезонку провёл на высшем уровне. Выдержал все нагрузки, хорошо отработал все сборы – и в Новогорске, и в Сочи. Есть задача развивать каждого нашего хоккеиста, выигрывать каждое единоборство, играть на команду. У нас все ребята ставят на первое место команду, а потом уже собственное «я». Видим прогресс у Бучельникова. Будем работать, чтобы он играл ещё лучше. Были моменты в концовке, когда играли «шесть на четыре» и не попадали в пустые ворота. На фоне усталости у ребят не получалось забить, в том числе и у Бучельникова. Ждём голов, яркой игры и побед», – цитирует Ротенберга официальный сайт клуба.

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