Главный тренер «Авангарда» подвёл итоги матча с петербургским СКА

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги встречи с петербургским СКА на турнире в Петербурге.
«Хорошая игра, последняя репетиция перед началом сезона. Мне очень понравилась игра как моей команды, так и соперника. Нам повезло, что забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. А так, игра была равная, хорошая.
Как себя чувствуют травмированные? По Жаркову пока не могу сказать, а с остальными всё вроде нормально.
Нужен ли героизм в предсезонных матчах? Если у хоккеиста есть характер, то он хочет победить в любом матче и выкладывается по полной.
До начала сезона нам есть ещё над чем работать, нам предстоит над чем-то работать на протяжении всего сезона, всегда хочется лучшего. На сегодняшний день вижу нашу проблему – это возврат в оборону.
Найт? Скажу так: это лидер нашей команды, первый центр, он очень важен. И в связи со сложившейся ситуацией мы очень рады, что он у нас.
Белов? Антона я знаю ещё с тех пор, когда сам играл в хоккей. Брали его на место Емелина, чтобы он «держал» раздевалку и был дядькой-наставником, это не секрет. И Алексей Владимирович Волков мне говорил об этом», – цитирует Рябыкина официальный сайт СКА.
- 27 августа 2022
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