Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Манухов: у «Трактора» всегда стоит задача победить

Манухов: у «Трактора» всегда стоит задача победить
Комментарии

Защитник «Трактора» Роман Манухов прокомментировал победу над «Автомобилистом» на предсезонном турнире в Челябинске.

«Плодотворно провели турнир. Нужно было наладить игру и прийти в оптимальное состояние перед сезоном. Хорошо сыграли и результат есть. Сейчас главное – восстановиться и с хорошим настроением, с боевым духом подойти к началу чемпионата.

Была ли задача победить? Такая задача у нас стоит всегда, в каждом матче. Мы играем на результат.

Моя игра? Ещё рано делать какие-то выводы, сезон покажет. Я готовился, тренировался. Надеюсь, всё будет хорошо и получится проявить себя в сезоне», – цитирует Манухова официальный сайт КХЛ.

Новый сезон «Трактор» начнёт 2 сентября матчем с «Северсталью». Встреча состоится в Челябинске на домашней арене команды.

Новость по теме
Шикарный буллит Тертышного в матче с «Автомобилистом». Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022