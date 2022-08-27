Манухов: у «Трактора» всегда стоит задача победить

Защитник «Трактора» Роман Манухов прокомментировал победу над «Автомобилистом» на предсезонном турнире в Челябинске.



«Плодотворно провели турнир. Нужно было наладить игру и прийти в оптимальное состояние перед сезоном. Хорошо сыграли и результат есть. Сейчас главное – восстановиться и с хорошим настроением, с боевым духом подойти к началу чемпионата.

Была ли задача победить? Такая задача у нас стоит всегда, в каждом матче. Мы играем на результат.

Моя игра? Ещё рано делать какие-то выводы, сезон покажет. Я готовился, тренировался. Надеюсь, всё будет хорошо и получится проявить себя в сезоне», – цитирует Манухова официальный сайт КХЛ.

Новый сезон «Трактор» начнёт 2 сентября матчем с «Северсталью». Встреча состоится в Челябинске на домашней арене команды.