Манухов: у «Трактора» всегда стоит задача победить

Защитник «Трактора» Роман Манухов прокомментировал победу над «Автомобилистом» на предсезонном турнире в Челябинске.
«Плодотворно провели турнир. Нужно было наладить игру и прийти в оптимальное состояние перед сезоном. Хорошо сыграли и результат есть. Сейчас главное – восстановиться и с хорошим настроением, с боевым духом подойти к началу чемпионата.
Была ли задача победить? Такая задача у нас стоит всегда, в каждом матче. Мы играем на результат.
Моя игра? Ещё рано делать какие-то выводы, сезон покажет. Я готовился, тренировался. Надеюсь, всё будет хорошо и получится проявить себя в сезоне», – цитирует Манухова официальный сайт КХЛ.
Новый сезон «Трактор» начнёт 2 сентября матчем с «Северсталью». Встреча состоится в Челябинске на домашней арене команды.
- 27 августа 2022
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