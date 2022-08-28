Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел впервые в карьере в НХЛ сменил игровой номер, сообщает пресс-служба клуба в своих социальных сетях. 34-летний форвард ранее всегда выступал под 81-м номером, который принадлежит Джонатану Маршессо. Фил Кессел принял решение взять 8-й номер.
Напомним, 25 августа «Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Филом Кесселом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год, зарплата игрока составит $ 1,5 млн.
В минувшем сезоне Кессел выступал за «Аризону Койотс» и провёл 82 матча в регулярном чемпионате, где набрал 52 очка: забросил восемь шайб и отдал 44 результативные передачи. Ранее форвард выступал за «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Аризону». В «Койотс» нападающий провёл последние три сезона.
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