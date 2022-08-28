Кручинин – о Ларионове: в «Торпедо» нет такого, что ругают за ошибку и сажают в запас

Нападающий нижегородского «Торпедо» Алексей Кручинин высказался о работе под руководством Игоря Ларионова и желании команды побеждать в КХЛ за счет атакующего стиля.
«Такого подхода во всей своей карьере я не видел. Чему нас обучают, что от нас хотят видеть, такого еще не было у меня. Всё это очень интересно и нереально. В команде всем повезло, что есть такой опыт.
Во-первых, абсолютно вся игра должна строиться через короткие быстрые передачи. От нас хотят, чтобы мы не боялись ошибаться. Есть еще тактические нюансы, которые в других командах запрещены, а у нас, наоборот, приветствуются. Всех секретов не буду раскрывать. Но очень много вещей необычных для нас.
На нас не то что не кричат, нам подсказывают. Опять же молодой коллектив у нас. Очень часто бывает, когда игроки замыкаются, когда ругают за ошибку и сажают в запас. В «Торпедо» нет такого. Здесь нам просто подсказывают, и мы продолжаем играть. Ребята не боятся играть и в следующий раз уже не делают ошибок. Тренеры дают им эту уверенность. Это не демократия, а рабочий момент. Нас именно обучают играть в хоккей», — цитируют Кручинина «Известия».
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