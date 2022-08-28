Андрей Коваленко: участие России в Кубке мира-2024 разрушит железный занавес

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о возможном участии сборной России в Кубке мира-2024 по хоккею.
«Считаю, что это отличная новость. Последние мировые турниры показали, что у хоккея есть проблемы, без Белоруссии и особенно России чемпионаты теряют свою значимость. Показателен последний чемпионат мира среди молодежных команд. Из-за политики один из лучших турниров мирового хоккея, на мой взгляд, был разрушен. На многих матчах на трибунах в Эдмонтоне мы увидели только специалистов, агентов и родителей хоккеистов. Тягостное зрелище.
Кубок мира от НХЛ в полномасштабном формате разрушит этот железный занавес. Все увидят, что интересы политиков подменили интересы спорта — и нужно срочно возвращаться к здравому смыслу.
Знаю НХЛ не понаслышке, это жесткая организация, которая умеет защищать свои бизнес-интересы. Играл и за канадские клубы, и за американские, видел, что для всех североамериканцев Россия — главный раздражитель.
Одно время говорили о том, что Канаде интересны финалы с США, теперь пытаются навязать мысль о том, что для канадцев главный соперник — финны. Поверьте, это не так! У канадцев в крови матчи именно с россиянами. Как и у американцев.
Поэтому не сомневаюсь в том, что ради самого кассового финала Канада — Россия или США — Россия НХЛ отбросит любые политические мотивы. Наоборот, в нынешней ситуации участие нашей сборной добавит любому турниру «перца» и рейтингов», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
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