Александр Радулов женился во второй раз

27 августа нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сыграл свадьбу. Напомним, это второй брак хоккеиста. Избранницей 36-летнего спортсмена стала 30-летняя Анна Бокий. Молодые люди вместе уже несколько лет, они воспитывают общего сына.
Последние шесть лет Радулов выступал в Национальной хоккейной лиге. Сезон-2021/2022 он провёл в составе «Даллас Старз». За 74 матча Александр забросил четыре шайбы и сделал 18 голевых передач. В общей сложности на его счету 591 матч в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз» и 417 (165+252) очков при суммарном показателе полезности «+69».
В Континентальной хоккейной лиге Радулов играл за «Салават Юлаев» и ЦСКА. Он провёл 483 матча и набрал 581 (193+388) результативный балл, являясь четвёртым бомбардиром за всю историю КХЛ.
- 28 августа 2022
-
10:53
-
10:24
-
09:53
-
09:40
-
09:28
-
08:48
-
08:23
- 27 августа 2022
-
23:38
-
23:07
-
22:51
-
22:22
-
22:00
-
21:27
-
21:01
-
20:52
-
20:17
-
20:01
-
19:53
-
19:45
-
19:29
-
18:44
-
18:34
-
17:57
-
17:48
-
17:23
-
16:49
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:32
-
15:02
-
14:46
-
14:44
-
13:59