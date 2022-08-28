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Александр Радулов женился во второй раз

Александр Радулов женился во второй раз
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27 августа нападающий «Ак Барса» Александр Радулов сыграл свадьбу. Напомним, это второй брак хоккеиста. Избранницей 36-летнего спортсмена стала 30-летняя Анна Бокий. Молодые люди вместе уже несколько лет, они воспитывают общего сына.

Последние шесть лет Радулов выступал в Национальной хоккейной лиге. Сезон-2021/2022 он провёл в составе «Даллас Старз». За 74 матча Александр забросил четыре шайбы и сделал 18 голевых передач. В общей сложности на его счету 591 матч в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз» и 417 (165+252) очков при суммарном показателе полезности «+69».

В Континентальной хоккейной лиге Радулов играл за «Салават Юлаев» и ЦСКА. Он провёл 483 матча и набрал 581 (193+388) результативный балл, являясь четвёртым бомбардиром за всю историю КХЛ.

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