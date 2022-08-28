Главный тренер СКА и вице-президент ФХР Роман Ротенберг показал чемпионские перстни. Соответствующие фотографии специалист выложил в своём телеграм-канале.

Перстни Роман Ротенберг получил за золото Олимпиады, за золото юношеской Олимпиады, два перстня со СКА за Кубки Гагарина и ещё один – за Кубок Харламова, который молодёжи СКА пока ещё не вручили.

Напомним, накануне в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал омский «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).



Новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».