Президент ФХР Владислав Третьяк посетил Казань с рабочим визитом
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк посетил Казань с рабочим визитом, сообщает пресс-служба организации.
Третьяк стал участником торжественных мероприятий фестиваля «Золотая шайба», встретился с руководителями республики и спортивными функционерами, обсудил перспективы развития хоккея в Татарстане, а также планы по расширению сотрудничества между ФХР и хоккейными структурами региона.
Напомним, ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что во время матчей Континентальной хоккейной лиги в сентябре будут показывать видеоролики о Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Также президент ФХР сообщил, что всем участникам Суперсерии будут подарены памятные перстни.
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