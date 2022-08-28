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Президент ФХР Владислав Третьяк посетил Казань с рабочим визитом

Президент ФХР Владислав Третьяк посетил Казань с рабочим визитом
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк посетил Казань с рабочим визитом, сообщает пресс-служба организации.

Третьяк стал участником торжественных мероприятий фестиваля «Золотая шайба», встретился с руководителями республики и спортивными функционерами, обсудил перспективы развития хоккея в Татарстане, а также планы по расширению сотрудничества между ФХР и хоккейными структурами региона.

Напомним, ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что во время матчей Континентальной хоккейной лиги в сентябре будут показывать видеоролики о Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Также президент ФХР сообщил, что всем участникам Суперсерии будут подарены памятные перстни.

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Третьяк сообщил, что в сентябре на матчах КХЛ будут показывать ролики о Суперсерии-1972
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