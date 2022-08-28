Александра Трусова выступила на презентации СКА

Сегодня, 28 августа, в 10:40 мск стартовала презентация команды СКА сезона-2022/2023. На ней выступила серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова.

Участие в событии принимают руководство, тренерский штаб и игроки СКА, специальные гости, среди которых будут известные артисты, музыканты, спортсмены и блоггеры, представители партнёров клуба, участники фанатского движения, а также обладатели абонементов «Всё включено» на будущий сезон.



Напомним, накануне в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал омский «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).



Новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».