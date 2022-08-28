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Стало известно, когда на новой арене в Омске состоится первая официальная игра

Стало известно, когда на новой арене в Омске состоится первая официальная игра
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал, когда на новой арене в Омске состоится первая официальная игра.

«Планируются ли тестовые мероприятия на «G-Drive Арене» перед открытием? Первое мероприятие будет 14 числа [сентября]. Я буду в нём участвовать. Получается, я первый протестирую арену. Будет товарищеский матч между командами «Газпромнефти» и журналистами. Следующее тестовое мероприятие – это открытая тренировка, куда мы уже пустим зрителей небольшое количество. Она будет 18 числа. И 20 числа официальное тестовое мероприятие – это будет матч нашей команды МХЛ с «Автомобилистом». Тоже с каким-то количеством зрителей, которые, мы посчитаем, смогут присутствовать на этом матче», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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