Григорий Лепс выступил на презентации СКА

Сегодня, 28 августа, в 10:40 мск стартовала презентация команды СКА сезона-2022/2023. На ней выступил российский певец Григорий Лепс.
Участие в событии принимают руководство, тренерский штаб и игроки СКА, специальные гости, среди которых будут известные артисты, музыканты, спортсмены и блоггеры, представители партнеров клуба, участники фанатского движения, а также обладатели абонементов «Всё включено» на будущий сезон.
Напомним, накануне в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершился матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал омский «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
Новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».
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