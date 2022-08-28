Появилось видео из чаши «G-Drive Арены» за месяц до первой игры сезона.
Арена будет сдана в эксплуатацию 1 сентября. Домашние матчи в сезоне-2022/2023 «Авангард» будет проводить именно на этой арене. Однако первые 12 встреч команда проведёт в гостях. Первая игра Континентальной хоккейной лиги на этой площадке запланирована на 1 октября. В сентябре будут проведены тестовые мероприятия, включая матч Молодёжной хоккейной лиги, который пройдёт 20 сентября.
Новая арена строится на месте прежней «Арены Омск». Бюджет строительства – 12 млрд рублей, проект финансируется компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.
Новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) турнир пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон.
- 28 августа 2022
-
13:32
-
13:29
-
13:23
-
13:21
-
13:14
-
12:34
-
12:24
-
11:57
-
11:28
-
10:53
-
10:24
-
09:53
-
09:40
-
09:28
-
08:48
-
08:23
- 27 августа 2022
-
23:38
-
23:07
-
22:51
-
22:22
-
22:00
-
21:27
-
21:01
-
20:52
-
20:17
-
20:01
-
19:53
-
19:45
-
19:29
-
18:44
-
18:34
-
17:57
-
17:48
-
17:23
-
16:49