Появилось видео из чаши «G-Drive Арены» за месяц до первой игры сезона.

Арена будет сдана в эксплуатацию 1 сентября. Домашние матчи в сезоне-2022/2023 «Авангард» будет проводить именно на этой арене. Однако первые 12 встреч команда проведёт в гостях. Первая игра Континентальной хоккейной лиги на этой площадке запланирована на 1 октября. В сентябре будут проведены тестовые мероприятия, включая матч Молодёжной хоккейной лиги, который пройдёт 20 сентября.



Новая арена строится на месте прежней «Арены Омск». Бюджет строительства – 12 млрд рублей, проект финансируется компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.



Новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) турнир пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон.