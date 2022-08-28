Крылов: арена уже практически готова, сейчас идут самые нудные работы

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал, на какой стадии находится работа над домашней ареной клуба.
«Хартли приедет и будет присутствовать 1 октября на нашем открытии и матче с «Сибирью». Кого ещё можно ждать из звёздных гостей? Мы сейчас как раз рассылаем приглашения. У нас пока нет чёткого понимания, кто сможет приехать. Но, конечно, будет много интересных гостей и официальных лиц на открытии нашей замечательной арены.
У нас подготовительные мероприятия к сдаче арены в эксплуатацию. Сейчас очень много клининга, всё отмываем. Это такие самые, мне кажется, нудные работы, когда арена уже готова практически, но всё ещё в пыли, в грязи. Поэтому нам надо её хорошенько отмыть, чтобы она была достойна встречи наших болельщиков», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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