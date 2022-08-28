Мичков рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков рассказал о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.



«Всё нормально, восстанавливаюсь. Травма не скомкала подготовку к сезону — я как был готов, так и сейчас готов. Всё то же самое, только сейчас ещё лучше буду готов. Здоровье лучше, чем было.



Тейп поношу неделю, потом сниму. На льду начну тренироваться завтра. Сколько нужно будет времени после начала ледовых тренировок? Надеюсь, что немного — неделю-две», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее стало известно, что нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков может пропустить ещё как минимум один месяц из-за травмы, полученной по ходу товарищеского матча на Sochi Hockey Open. Молодой форвард выступал за сборную России U25 и во встрече с минским «Динамо» попал под силовой приём защитника Алексея Емелина.

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