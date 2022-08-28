Николай Прохоркин: у СКА одна цель – Кубок Гагарина

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Континентальной хоккейной лиги.
«У нас одна цель – Кубок Гагарина. Нужно побеждать в каждом матче и выигрывать сезон. Не мне решать, какой состав собран у СКА, а экспертам. У нас всегда должна быть чемпионская команда, а там всё покажет уже плей-офф. Мы будем стараться.
Не было информации по моей травме? Её и не будет, травмы мы не раскрываем. Сегодня буду играть в благотворительном матче. Восстановление после травмы завершено, сейчас идёт процесс наборы формы. Почему операция была сделана только летом? Пытались решить проблемы другими методами, но не получилось. Пришлось прибегнуть к операции.
Буду ли играть со старта сезона? Как решит тренерский штаб. Конечно, я ещё не набрал форму на 100%, но у нас ещё есть время до сезона. Может быть, сыграю не с первой игры, а со второй, но может и с первой. Всё решит тренерский штаб. Через игры буду набирать форму, думаю, что всё будет нормально.
Рад вернуться в СКА. Петербург, можно сказать, мой второй дом. Каждое лето с семьёй здесь живем. Яшкин заслуженно назначен капитаном, у него есть опыт, его все знают», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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