Р. Ротенберг: СКА усилил все пробелы в составе, очень довольны межсезоньем

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги межсезонной подготовки клуба к старту Континентальной хоккейной лиги.
«Заложен хороший фундамент, игроки хорошо выдерживают нагрузку. Ещё не все восстановились после таких серьёзных нагрузок, но в то же время мы видим хорошие скорости, самоотдачу. Сыграли хорошие матчи с сильными соперниками. Очень довольны подготовкой, но работа продолжается. Сейчас готовимся к следующему этапу – началу матчей КХЛ. Важно, чтобы мы сейчас хорошо провели эту неделю.
Мы выбрали лучших, это ребята, которые подходят под нашу систему, обладают характером и спортивной злостью. Физически мощные и психологически сильные игроки. В СКА все игроки понимают, что они должны выходить и побеждать в каждом матче – и на выезде и дома. Выбирали новичков по этим критериям, довольны, как провели межсезонье, как нам удалось провести переговоры. Очень важно было подписать тех игроков, которых подписали. Мы усилили состав, усилили все пробелы, которые видели с прошлого сезона. Очень довольны этим. У нас есть глубина состава и хорошая конкуренция. Выиграли турнир Пучкова, сыграли четыре матча за пять дней. На игроков была большая нагрузка. Меньше меняли состав сознательно, чтобы дать нагрузку игрокам. Игра – лучшая тренировка. Было важно дать максимальные нагрузки, посмотреть ребят против сильного и свежего соперника. Сегодня укрепляем командный дух и поднимаем эмоциональный фон» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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