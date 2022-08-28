Р. Ротенберг: Прохоркин не будет готов к первому матчу, но чудеса случаются

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии травмированных хоккеистов клуба.



«Все травмированные восстанавливаются. Нужно время, мы подведём всех к общему знаменателю. Они проходят серьёзную программу реабилитации, ОФП. Они выйдут на лёд, когда будут готовы. Думаю, это будет уже совсем скоро. Но в то же время у нас серьёзная конкуренция, у нас все в обойме, все готовы. Все бьются, конкуренция – двигатель прогресса. Думаю, Прохоркин к первому матчу ещё не будет готов. Но чудеса случаются, состав на матч мы узнаем за час до его начала» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

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