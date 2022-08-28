Р. Ротенберг: Бучельников напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением об игре нападающего Дмитрия Бучельникова.



«У нас система резервов, они играют по всей системе, и в СКА-1946, и за «Неву», и за нас. В прошлом сезоне у нас одновременно вылетело 10 защитников перед плей-офф. Мы воспользовались нашими резервами, весь декабрь играли ребятами только из Вышки. И при этом добились лучшего результата в истории клуба, проиграли только один матч в основное время. Система резерва очень нужна нам. Ребята играют, получают игровую практику во всех командах системы. Бучельников сейчас играть в основной команде. Мы верим в него, он играет. Если будет ситуация, где ему нужно будет получить больше игрового времени или больше практики, он спокойно сможет сыграть за «Неву» или СКА-1946 и даже за «Варягов». Много вариантов, это даёт возможность хоккеистам развиваться.



Бучельникова сравнивают с Панариным. Он очень интересный игрок, обладает такой энергетикой, что напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника». Всегда возникает вопрос, откуда берётся энергия? Он выдерживает борьбу, как в «Электронике». Берёт штангу, никто не предполагал вообще, что он может такой вес брать, а он его берёт. Это было на предсезонке, на турнире Пучкова. Он выигрывает борьбу, понимаете? Его технические качества, он здорово играет, обладает серьёзным талантом. Ему надо работать над собой, это ежедневная работа, но мы увидели, как он выигрывает борьбу у ребят, которые намного его выше, больше и мощнее. Это говорит о его силе духа», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.