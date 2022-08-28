Р. Ротенберг — о слогане «Всё или ничего»: это жизненная позиция СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, с чем связан слоган команды «Всё или ничего».
«Детали, которые мы недорабатывали, общее планирование. Выходные, новые упражнения. Это ежедневная работа. Мы видим слабые точки и будем их усиливать. Послезавтра будет серьёзная тренировка, будем работать над пробелами. Это круглосуточная работа. Черпаем упражнения со всего мира. У нас работают аналитики, смотрим упражнения всех клубов НХЛ, тренеров в России. У нас есть видеоархив, всегда внедряем что-то новое.
Кто придумал слоган «Всё или ничего»? Это жизненная позиция. Это коллегиальный труд, но это подходит под СКА. Нам всё или ничего, мы обязаны выигрывать каждый матч, будем к этому стремиться. Только СКА, только победа.
Надеемся, Григорий Викторович Лепс поддержит наших ребят, поговорит с ними. Сегодня будет такая возможность. Важно, чтобы ребята развивались, чувствовали культуру, общались с такими личностями. Уверен, он зайдёт к нам в раздевалку и даст установку на игру. Может быть сегодня. Важно, что Григорий Викторович приехал и поддерживает нашу команду. Ребята это ценят, это вдохновляет на подвиги и победы.
На презентации были ретро-джерси. Будем смотреть по ситуации. У нас оба варианта джерси хорошего уровня, красивые. Будем перед играми решать по настроению, у нас два варианта джерси», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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