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Р. Ротенберг — о пяти перстнях: это наш фундамент, на котором мы стоим

Р. Ротенберг — о пяти перстнях: это наш фундамент, на котором мы стоим
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему решил надеть чемпионские перстни на презентацию команды.

«Первый раз надел эти перстни, решил, что сегодня важный день. Когда-то ведь надо их надевать? Это перстни за Кубок Гагарина 2015 и 2017 годов, Олимпиаду-2018, Юношескую Олимпиаду и Кубок Харламова-2022. Это наш фундамент, на котором мы стоим. Но в то же время для нас только здесь и сейчас, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сегодня, 28 августа, в 10:40 мск стартовала презентация команды СКА сезона-2022/2023. Участие в событии принимают руководство, тренерский штаб и игроки СКА, специальные гости, среди которых будут известные артисты, музыканты, спортсмены и блоггеры, представители партнёров клуба, участники фанатского движения, а также обладатели абонементов «Всё включено» на будущий сезон.

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