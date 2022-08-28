Р. Ротенберг — о пяти перстнях: это наш фундамент, на котором мы стоим

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему решил надеть чемпионские перстни на презентацию команды.



«Первый раз надел эти перстни, решил, что сегодня важный день. Когда-то ведь надо их надевать? Это перстни за Кубок Гагарина 2015 и 2017 годов, Олимпиаду-2018, Юношескую Олимпиаду и Кубок Харламова-2022. Это наш фундамент, на котором мы стоим. Но в то же время для нас только здесь и сейчас, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Сегодня, 28 августа, в 10:40 мск стартовала презентация команды СКА сезона-2022/2023. Участие в событии принимают руководство, тренерский штаб и игроки СКА, специальные гости, среди которых будут известные артисты, музыканты, спортсмены и блоггеры, представители партнёров клуба, участники фанатского движения, а также обладатели абонементов «Всё включено» на будущий сезон.

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