«Локомотив» переиграл «Салават Юлаев» на Кубке ТАНЕКО

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встречались между собой в рамках Кубка ТАНЕКО. Игра прошла на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Она завершилась уверенной победой команды из Ярославля со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).



На 19-й минуте «Локомотив» получил право на буллит, который уверенно реализовал Степан Никулин. Затем шайбу в собственные ворота отправил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин, её записали на Александра Полунина. После этого в равных составах забросил Егор Коршков, а Даниил Тесанов и вовсе довёл счёт до разгромного. Единственную шайбу «Салавата Юлаева» под занавес встречи записал на свой счёт Иван Дроздов.



Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первой встрече сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».