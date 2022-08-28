«Локомотив» переиграл «Салават Юлаев» на Кубке ТАНЕКО

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встречались между собой в рамках Кубка ТАНЕКО. Игра прошла на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Она завершилась уверенной победой команды из Ярославля со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
На 19-й минуте «Локомотив» получил право на буллит, который уверенно реализовал Степан Никулин. Затем шайбу в собственные ворота отправил защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин, её записали на Александра Полунина. После этого в равных составах забросил Егор Коршков, а Даниил Тесанов и вовсе довёл счёт до разгромного. Единственную шайбу «Салавата Юлаева» под занавес встречи записал на свой счёт Иван Дроздов.
Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первой встрече сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».
- 28 августа 2022
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