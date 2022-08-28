Никитин оценил игру «Локомотива» в матче с «Салаватом» на турнире в Казани

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) на Кубке ТАНЕКО.



«Было очень много удалений. Конечно, есть плюсы, отработали меньшинство, но есть и минусы. Основной акцент был здесь, нужно это исправлять. А так, были хорошие моменты и в атаке, и в обороне. Пропустили весь состав. Знаем, с кем идти в бой. Спасибо Казани за приглашение, возможность подготовиться к чемпионату.



Как отреагировал на две первые шайбы? В первой заработали буллит, Никулин его качественно исполнил. А Григория Панина заставили эту передачу сделать, нападающие прессинговали, перекрывали линии для передачи. Почему не Полунин исполнял буллит? Это раньше было, что игрок, на котором фолили, должен пробивать. Сейчас, считаю, верно внесли изменения. Саша влетел в борт, не всегда игрок готов, а на буллите нужно хладнокровие.



Игра Ивана Бочарова? Вратарь всегда должен давать шанс на победу. Сегодня Ваня нам его дал. Дебют Рушана Рафикова? Он долго тренировался, но без игры не наберёшь форму. Для первого матча он сыграл хорошо. Впереди регулярка, поэтому ему нужна будет концентрация», — цитирует Никитина официальный сайт «Ак Барса».